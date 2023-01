Bubán v relácii prizná, že veľmi sleduje svoje prevencie, zároveň vyzve všetkých na to, aby na prevencie tiež dbali, pretože je to nielen lacnejšie, ale je tu aj väčší predpoklad zvrátenia vývoja ochorenia. Na druhej strane prizná, že nie všetky vyšetrenia sú príjemné, a to ani tie jeho. Tak napríklad kolonoskopiu podstúpil, ale gastroskopiu by podľa vlastných slov nedal, hoci svojich pacientov presviedča o tom, že to nič nie je a niet sa čoho báť.

Krst kuchárskej knihy v Bratislave. Na snímke Miloš Bubán. Zdroj: EMIL VAŠKO

„Mal si ty vôbec v sebe niekedy tú hadičku?“ opýta sa ho moderátor Marián Miezga. „No, toto sa ma pacienti často pýtajú! Keď sa pýtajú na kolonoskopiu, tú som mal. Ale keď robím gastrofibroskopiu, tam pacientom hovorím, nebojte sa, je to perfektné, hadička hore-dolu. A keď to dokončím, pýtajú sa ma, mali ste to už? Poviem im, že by som si to v živote nedal,“ prizná Bubán so smiechom. Záhady tela uvidíte už v sobotu o 20.30 hod. na Jednotke.

