„Budem osobný. Vašo bol v prvom rade kamarát, ale v druhom rade génius. Človek, ktorý spojil populárnu hudbu s klasickou hudbou, človek, ktorý stojí za dvomi mojimi najúspešnejšími titulmi – Voda a krv nad vodou a Ôsmy svetadiel. Človek, pri ktorého skladbách sme plakali, keď sme boli mladí, človek, ktorý ovplyvnil celé generácie… Stále si myslím, že sme ešte nepochopili, o čo sme prišli. Bol to fakt génius, ktorý sa však na nič nehral, nemal žiadne maniere a bol úplne normálny,“ povedal nám so slzami v očiach.

Vašo stál za jeho dvoma najúspešnejšími muzikálmi - Voda a krv nad vodou a Ôsmy svetadiel. Ďurovčíkovi bol však najmä výborným priateľom. Zdroj: Miro Miklas

Na ich posledné stretnutie si pamätá veľmi dobre. „Bolo to v Prahe, krstili sme cédečko Voda a krv nad vodou, bolo to presne pred dvoma mesiacmi. Keď som tu, bývam stále v rovnakom hoteli a Elánisti tiež – a teraz, keď ma pán taxikár viezol, tak mi hovorí, že no, naposledy som vás viezol z hotela na krst,“ spomínal. O vážnosti jeho choroby však netušil. „Išlo to rýchlo. Potom to už len prišlo... už sme vedeli, že je zle a že je veľmi zle,“ ťažko hľadal slová.

