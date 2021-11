Twiinska Veronika Nízlová (35) v júli tohto roku všetkých poriadne šokovala. Práve vtedy na sociálnej sieti priznala, že je tehotná. Okamžite sa spustila lavína otázok, kto je otcom. Speváčka však zaryto mlčala a povedala iba to, že jeho identitu neprezradí. Toto jej tajomstvo však tajomstvom dlho neostalo.

Veronika v júli oznámila: „Hoci s ockom dieťatka nie sme spolu, vždy mu budem vďačná za tento dar. Dohodli sme sa, že jeho meno nebudem zverejňovať. Takisto rešpektujem jeho rozhodnutie, že nebude súčasťou nášho života. Želám mu všetko dobré. Vzhľadom na toto jeho rozhodnutie sa viac k téme ,otec dieťaťa‘ nebudem vyjadrovať.” Viac sa o tejto téme už rozprávať nechcela. Veronika porodila svoj malý poklad len nedávno. „Vitaj, Nea. Konečne sme spolu. Milujem ťa naaajviac na svete, budem ti tou najlepšou maminkou,“ napísala k fotke z pôrodnice. A napriek tomu, že identitu otca neprezradila ani po pôrode, viacero zdrojov nám potvrdilo, že otcom jej dcérky je mladučký, len 20-ročný herec z Pána profesora Matúš Kolárovský.

Veronika Nízlová nedávno porodila dcérku a dala jej meno Nea. Zdroj: Instagram veronikatwiins

,,Matúšovi by ani vo sne nenapadlo, aké to bude mať následky. No po štyroch mesiacoch mu Veronika zvestovala radostnú správu. Ani nie div, že na sociálnej sieti napísala, že otec jej dieťaťa nebude súčasťou ich života, keďže Matúš je ešte sám osebe chalan,” povedal nám náš zdroj. Obaja však stále zaryto mlčia. Veronika sa ale svojím malým pokladom čoraz častejšie chváli na sociálnej sieti a najnovšie pridala krátke video, ako dcérke drží malinkú nôžku a pridala aj dojímavé slová: ,,Aj dvaja sú rodina." Žeby tento odkaz adresovala práve otcovi svojho milovaného dievčatka?