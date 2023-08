Režisér Lukáš mal len 34 rokov a užíval si dovolenku v rakúskych Alpách. Pri plávaní v jazere Obertrum sa nečakane začal topiť a to rovno pred zrakom svojho syna. Chlapček sa snažil otcovi privolať pomoc, na napriek jeho nárekom mu nikto nerozumel a Lukáša sa im nepodarilo zachrániť. Napokon režiséra našli v 6-metrovej hĺbke bez známok života.

Režisér Lukáš so synom Matym. Zdroj: donio

O smrti režiséra Love Island Extra informoval moderátor Vojtěch Drahokoupil. „Bohužiaľ nás veľmi predčasne opustil režisér, kamarát, ale hlavne veľmi dobrý človek! Spoločne so Sašou Gachulincovou sme pod jeho taktovkou natáčali Love Island Extra a boli to nádherné dva mesiace plné smiechu, inšpirácie, ale hlavne priateľstva! Sakra, prečo si tu nebol dlhšie, kámo! To sľúbené pivko si dáme hore, bro. Drž mi flek vedľa teba,“ vyjadril sa na sociálnej sieti Instagram moderátor Vojtěch Drahokoupil.

Vojta moderoval aj reláciu Love Island Extra. Zdroj: Instagram

A pridala sa aj modelka a moderátorka Alexandra Gachulincová. „Ťažko sa hľadajú slová a dupľovane ťažšie sa píšu. Náš drahý kamoš, kolega, náš drahý Kopejtko tragicky zahynul a zostal po ňom krásny malý 6-ročný synček Maty,“ napísala na sociálnej sieti. „Opatruj nás všetkých zhora. Ďakujem ti za všetko, za tie super viac ako 2 mesiace plné smiechu, rád, doťahovačiek, za tie týždne, ktoré som s tebou mohla stráviť a učiť sa od toho najlepšieho. Vidíme sa a dáme si pivo a nejaký smažáčik, čo sme si už rok sľubovali a nestihli... Zatiaľ navždy zbohom,“ dodala.

Tento tím stojí za Love Island Extra. Režisér Lukáš zomrel vo veku 34-rokov. Zdroj: Instagram @sashagachul

Zároveň dvojica verejnosť a svojich fanúšikov upozornili na finančnú zbierku na podporu zronenej vdovy a ich syna, 6-ročného Matyho. „Vyzbieraná podpora bude využitá na náklady spojené s Matyho školou, do ktorej od septembra prvýkrát nastupuje a na jeho krúžky, ktoré mu doposiaľ tato samozrejme platil. A v neposlednom rade tiež na pomoc jeho mame, ktorá bude na výchovu a všetko platenie teraz sama."

