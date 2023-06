Keď si Tomáš Tarr vybral v šou mladučkú Petranu, viacerí mu odkázali, že to nebude mať dlhé trvanie. A mali pravdu... Dvojica sa po piatich mesiacoch začiatkom mája rozišla. Sexi ženích však dlho sám neostal. Po prílete do Bratislavy si okamžite dohodol stretnutie s Marcelou. Čo na to jeho ex?

Tomáš nedávno priletel do Bratislavy a na Slovensku plánuje stráviť celé leto. A keďže je single, rozhodol sa, že Marcelu pozve na sľubovanú kávičku. ,,S Marcelou sme sa stretli po 9 mesiacoch a určite pár v súčasnosti netvoríme, preberali sme naše pocity a emócie, čo sme zažívali počas šou. V šou sme práve toto nedokázali. Rozprávať sa o vážnych veciach. Som veľmi rád, že Marcela ma vyviedla z omylu a dali sme si fakt hlboký rozhovor o vážnych témach. Téma Bangkok zatiaľ ani neprebehla medzi nami, keďže ide o prvú kávu. Nechávame tomu voľný priebeh,” povedal nám Tomáš, ktorý stále nechce otvorene priznať, že tvoria pár. To, že sú naozaj spolu, potvrdzujú aj reakcie ľudí, ktorí ich už viackrát spolu stretli. ,,Videli sme vás, ako ste si užívali na kúpalisku v Štúrove, prečo to tajíte?” napísala Katarína. ,,Tomáš tvrdí, že toto je ich prvá káva. No my sme ich spolu videli už pred týždňom. Tomáš hovorí, že pár ešte nie sú a máme sa nechať prekvapiť, a pritom sa už dávno vodia za ručičky,” ozývajú sa tí, ktorí ich spolu už dávnejšie načapali.

Petrana a Tomáš v Bangkoku. Zdroj: TV Markíza

A čo na tento nový párik hovorí jeho bývalka Petrana? ,,Je to úplne pochopiteľné, keďže Marcela ide do novej série Farmy a treba ju momentálne promovať. Vôbec sa tomu nečudujem, hlavne po vzhliadnutí toho jasne naplánovaného stretnutia 'prichyteného paparazzi'," napísala nám Petrana.

