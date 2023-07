To, že iskry medzi Tomášom a Marcelou vytrvali aj po šou, je už každému známe. K toľko omieľanej kávičke sa pridali ďalšie, Tomáš novú vyvolenú dokonca sprevádzal na estetickú kliniku, kde si opäť dala zväčšiť pery a on medzitým strážil jej psíka. I keď sú s vyjadreniami opatrní, už len veľmi ťažko by popreli, že ich vzťahu predsa len dali šancu. Najnovšie si vyrazili na žúr do jedného z najväčších párty klubov na Slovensku, kde im robila spoločnosť aj vypadnutá nevesta Diana. Po párty zverejnili fotografiu, pod ktorú napísala Marcela veľavravný popis: „Život píše sám.“



Paradoxne okrem milých prianí si tento záber vyslúžil aj množstvo nepekných komentárov smerovaných exneveste. „Nechcem uraziť slečnu v bielom, ale to, čo predvádza, už hraničí s prostitúciou,“ odznelo na Instagrame. Tej istej osobe to nedalo a pod svoj komentár pridala ďalší: „A Tomáša som precenila, myslela som si, že má na viac.“ Jeho to prirodzene nenechalo chladným a za svoju lásku sa postavil. „A taký Tomáš ani nevie, že existujete,“ odpovedal.



Tomáš mal pre Marcelu slabosť už od začiatku Zdroj: TV Markíza

Nechutné reakcie sa však kopili ďalej. „Ja sama sa obzriem za krásnou ženou a nemám problém vzdať aj hold, ale Marcelin výzor mi vôbec nepripadá pekný alebo sexi. Pripadá mi ako kačka zrazená so stenou,“ pridala sa istá Klára. Verejne sa do nich pustil aj syn Richarda Sulíka Filip, ktorý urazil už viacero ľudí. Ich fotku prezdieľal u seba na Instagrame a neodpustil si komentár: „Dve transky.“