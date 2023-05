Petrana, Mirka a Tereza. Všetky tri pripravili pre Tomáša plnohodnotný program a zoznámili ho so svojimi najbližšími. Do finále sa však mohli prebojovať len dve. Dievčatá prišli do zámku nahodené ako hviezdy a s napätím čakali, ako večer dopadne. Napätie sa v tej chvíli dalo doslova krájať. Na stole totiž ležali iba dve ruže. Prvá sa ušla Mirke, ktorá bola šťastím bez seba. „Som vo finále!” žiarila na všetky strany. V momente, keď jej Tomáš hovoril do očí krásne veci, ju išla Petrana doslova prebodnúť pohľadom. Po krátkej chvíli sa však ruže dočkala aj ona. „Viem, že si silná žena, že si ideš za tým, čo chceš, a viem, že veľa dievčat ti to vyčítalo, ale mne sa to páči. Ďakujem, pretože ja si naozaj myslím, že ma naozaj poznáš a poznáš môj svet a pri nikom som sa necítil tak prirodzene a tak sám sebou ako s tebou. Aj ako pár podľa mňa vyzeráme celkom dobre,“ povedal Tomáš Petrane a pri týchto slovách si Mirka a Tereza iba v tichosti vymieňali šokované pohľady.

Terka ostala na ocot. Do finále idú Petrana a Mirka. Zdroj: TV Markíza

„Povedal, že by spolu vyzerali dobre, a vyzerať nie je všetko,“ zhodnotila následne krásna Košičanka. Terezka tak ostala na ocot. „Hlavný dôvod, prečo som sa musel rozlúčiť s Terezkou, je ten, že strašne často o sebe pochybovala, často sa jej menila nálada, veľakrát plakala, veľakrát si nebola istá, či sa mi páči. Ja musím mať vedľa seba partnerku, ktorá je sebavedomá a ktorá vie, čo chce,“ zdôvodnil Tomáš svoje rozhodnutie vyradiť zo šou Terezu. Potetovaná kráska sa po celý čas držala hrdinsky a Tomášovi neustále opakovala, že je to v pohode. No len do momentu, kým si nesadla do auta.

Keď sa lúčili, držala sa hrdinsky. Doľahlo to na ňu hneď potom. Zdroj: TV Markíza

„Je mi to ľúto. To prejde. Ja sa musím vydýchať,“ rozplakala sa a nedokázala zastaviť slzy. „Teraz mi to pripadá celé zbytočné, načo som sa snažila? Život… Ja si fakt nemyslím, že mám až také malé sebavedomie, len ho nemám také obrovské, ako mali ostatné dievčatá. Preto sa tam zdalo, že moje sebavedomie neexistuje. Tomáš sa zariadil tak, ako to cítil. Ak mu prekážalo, že nemám také sebavedomie – a to bol ten hlavný problém, prečo si ma nevybral, tak mu to neberiem. Ja som ho mala naozaj veľmi, veľmi rada,“ dodala.