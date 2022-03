S vidinou civilizácie, mimo ktorej žil viac ako mesiac, ho ani vo sne nenapadlo, čo sa mu cestou domov prihodí. „Vracal som sa späť lietadlom a normálne tam bol klasický prestup z Dominikánskej vo Frankfurte na lietadlo do Prahy. Idem ďalšou kontrolou a zrazu môj batoh vyjde v druhej línii, kam chodia problémové. Tak som si jednoducho hovoril, že tam asi mám nejakú väčšiu dezinfekciu alebo ja neviem...,“ začal rozprávať Tomáš v jeho podcaste, no problém bol oveľa väčší. „Kontrolór pozrel na počítač a hovorí mi, že tam mám nôž. Nie, nemám nôž, žiadny nôž tam nemám,” opisoval situáciu na letisku Tomáš. Pán na letisku však stále opakoval, že má v peňaženke nôž. “Tak to vybral a ja som skutočne pred dvomi rokmi dostal takú tú kartu veľkosti platobnej karty, ktorá, keď sa jej boky zlomia, vznikne z toho ako keby nôž,“ pokračoval Tomáš s tým, že došlo k trestnému stíhaniu v Nemecku.

Zo šou Survivor odstúpil už aj český moderátor Tomáš Zástěra. Zdroj: tv markíza

"Ja mu hovorím – vidíte, to tam mám dva roky. A on - to je ale problém, 6,2 centimetrov, čepeľ," pokračoval Tomáš, ktorý mu s dobrým úmyslom povedal, aby ho len vyhodil do koša. "On mi hovorí, že nie, že to je jednoducho trestný čin," prezradil bývalý účastník. Napriek tomu, že sa chcel ospravedlniť, pán zavolal políciu. „Tak som trochu stuhol, som nevedel, či si zo mňa robí srandu, on bol taký nekompromisný. No zrazu prišli dvaja týpci so samopalami, v kuklách a s tými nepriestrelnými vestami a odviedli ma do cely predbežného zadržania,“ priznal moderátor. Dokonca to vyzeralo tak, že nestihne lietadlo do Prahy. Našťastie to ale dopadlo dobre.

„Musím každý týždeň kontaktovať svojho nemeckého právnika a zisťovať, ako sa v Nemecku vyvíja môj trestný čin a či dostanem nejakú pokutu, alebo či ma zatvoria...,“ dodal Zástera. "Ten právnik mi nakoniec povedal, že z toho nič nebude a že sa to deje na tom letisku stále. Ale musím skutočne každý týždeň kontaktovať svojho nemeckého právnika, aby som zistil, či som v Nemecku ešte trestne stíhaný,“ smeje sa bizarnému zážitku Tomáš Zástěra.

