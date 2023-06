Petrana po finále odletela za Tomášom do Thajska, kde strávila niekoľko týždňov. Keď potom prišiel Tomáš na Slovensko, býval zas v jej byte v Bratislave. Obaja však museli byť mimoriadne opatrní, aby ich spolu nikto nevidel, pretože finále Ruže videli diváci v televízii až v júni. Načasovanie si však človek nevyberie a dvojica sa rozišla začiatkom mája. Petrana v čom čase bola v Bangkoku. A síce s Tomášom v oficiálnom stanovisku povedali dôvod, prečo sa rozišli, postupne Petrana odkrýva pravé dôvody ich odlúčenia.

,,Keď som išla s Tomášom do Bangkoku, tak to bolo nielen prvýkrát v Thajsku, ale aj v celej Ázii, takže to bol pre mňa kultúrny šok," Petrana. Zdroj: TV Markíza

,,Už keď som tam došla, rozprávali sme sa o budúcnosti nášho vzťahu, čo on plánuje robiť, čo ja a vtedy som si začala uvedomovať, že fuuuu... toto neznie kompatibilne. No a jeden večer som si uvedomila, že toto už nemá cenu ďalej ťahať a tváriť sa, že všetko je v poriadku. Pobalila som si kufre a išla som do hotela. Potom sa rozhodla, že si booknem letenku naspäť na Slovensko a ukončiť tento vzťah," povedala otvorene v rozhovore pre Refresher Petrana. ,,Ja som do toho vzťahu dávala veľa energie, no jeho prioritou bol biznis a riešiť túto stránku života, čo je v poriadku, kým to nezačne byť také, že to narúša vzťah. Takisto ja dávam veľa opory, podpory a dôvery tomu partnerovi a ja očakávam to isté. Keď mi to ten človek nevie dať, tak vtedy nastanú problémy," dodala.

Petrana a Tomáš sa rozišli. Pár tvorili niekoľko mesiacov. Zdroj: TV Markíza

Petranu sme stretli pred pár dňami na premiére fantasy minisérie Vedma, kde žiarila na všetky strany. Na rovnakej premiére sa objavila aj sexi Marcela, ku ktorej mal Tomáš v šou tiež mimoriadne blízko a keď ju prekvapivo poslal domov, pri lúčení plakal ako malý chlapec.

Je s Tomášom v kontakte? ,,S Tomášom sme v kontakte, ale ako kamaráti. Tomik mi pri našej rozlúčke sľúbil kávičku, teraz prišiel na Slovensko, takže... Uvidíme. Pokávičkujeme, pokecáme a nechávam tomu dvere otvorené. Po šou je už dlhá doba, takže o citoch sa už hovoriť nedá, ale stále ho mám rada ako človeka. Takže asi to necháme na kávu a uvidíme, ako si budeme rozumieť," povedala nám šibalským úsmevom. No a keďže Tomáš už do Bratislavy doletel, ich ,,rande" je už na spadnutie. Dokonca... šepká sa, že k rozchodu Petrany a Tomáša dopomohla aj Marcela. ,,S Marcelou bol Tomáš celý čas v kontakte aj keď bol s Petranou vo vzťahu. Povedzme si, ktorá žena by na to nežiarlila, hlavne, keď všetci videli, aká neskutočná chémia bola medzi nimi v šou... Takže pokojne aj to mohlo dopomohnúť k ich rozchodu. Teraz, keď Tomáš priletel na Slovensko, sa šušká aj to, že by mohol u Marcely zatiaľ aj bývať, kým odletí naspäť do Bangkoku," povedal nám zdroj.