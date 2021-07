Separ poriadne šokoval originalitou. To, čo si dal do obývačky, zrejme mnohých prekvapí. „V jednej izbe v mojom dome som mal cca 6-metrovú stenu, ktorá bola prázdna. Viseli tam obrazy, ale tak nejak to nebolo ono. Potom som natrafil na jednu firmu,“ prezradil Separ na Instagrame a zverejnil nezvyčajný nápad. V obývačke mu namiesto obrazov visia na stene obrovské machy.

Raper Separ Zdroj: archív

„Keďže bývam v golfovom rezorte, chcel som niečo ako pohľad na ‚green‘ zhora. Vymysleli sme, čo a ako, no a po mesiaci a pol práce mi doma visí machová stena, ktorá je jedinečný originál,“ prekvapuje. „Vydrží to cca 10 rokov bez akejkoľvek údržby, ak to, samozrejme, nemáš na priamom slnku. Extrémne to korešponduje s tým, čo mám za oknom a dosť si to idem. Je to akoby to tu bolo odjakživa. Veci, čo takto zapadnú, sa nedejú stále a o to viac ma to baví,“ dodal raper.

