Tereza si už pred natáčaním šou bola vedomá toho, že by bolo fajn schudnúť do svadobných šiat. A vďaka tomu spoznala fitness trénera Milana. Ten sa do nej však bezhlavo zamiloval aj s kilečkami navyše. A kým niektoré ženy majú komplexy vyzliecť sa pred svojím frajerom, Tereza na malé nedostatky na svojej postave kašle a pokojne sa pochváli aj fotkou v plavkách. A čo, že nemá zadok ako modelky? Milan ju zbožňuje aj s kyprejším pozadím.

Milan a Tereza zo svadobnej šou. Zdroj: tv markíza

JEJ FOTKY V PLAVKÁCH V GALÉRII

