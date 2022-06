Influencerka Zuzana Plačková nedávno oslávila 31 rokov a za sebou má aj “baby shower” párty, kde sa dozvedela, že pod srdcom nosí synčeka. Vzápätí aj hneď prezradila jeho netradičné meno. Malý princ sa totiž bude volať Dion. Tehotenstvo dáva niekedy Zuzane v týchto horúčavách poriadne zabrať a tak jej manžel René dopraje chvíle relaxu v podobe masáže nôh, s čím sa už viackrát zdôverila. Inak tomu nebolo ani nedávno.

Máj 2022: Zuzanu Plačkovú zadržali na viedenskom letisku. Dodatočne musí preukázať doklady o zakúpení hriešne drahých zlatých šperkov. Zdroj: Instagram Zuzana Plačková

A aká by to bola Zuza, ktorá by to nezverejnila aj na Instagram. Čiernovláska sa pochválila videom, ako jej milovaný manžel masíruje nohy o pol druhej v noci. Na tom by ale nebolo nič zvláštne, keby nebol René úplne nahý. Samozrejme, že intímne partie mu cez jej nohy nevidno, ale každý hneď zbadá, že spodnú bielizeň rozhodne nemá.