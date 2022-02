Veronika Cifrová Ostrihoňová sa so svojou diskusnou reláciou Silná zostava vrátila na obrazovky RTVS. Po tom, čo oznámila, že spolu so Sajfom čakajú druhé bábätko, zo svojich pracovných povinností rozhodne nepoľavuje a naplno sa pustila aj do nakrúcania nových častí.

Veronika s malou Sárkou. Touto fotkou oznámil Sajfa, že čakajú druhé bábo. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CZgef6fqqOF/

Po novom sa so svojimi hosťami a Simonou Salátovou budú stretávať vo štvrtky večer na Dvojke. Občas naživo a občas zo záznamu, ktorý vopred nakrútia. Už dnes večer sa bude diskutovať na tému Neviditeľné ženy v umení. A musíme uznať, že tehotenstvo blondínke nesmierne prospieva. Do relácie nahodila hriešne krátke mini a vyzývavé pančušky. A hoci už začala štvrtý mesiac, postavičku má stále ako lusk. Silnú zostavu sledujte dnes o 21.55 h na Dvojke.

