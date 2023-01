Cifrová už dlhšie túžila po dieťati, no prirodzenou cestou sa im to nedarilo. Sexi blondínka preto podstúpila umelé oplodnenie. Radostnou novinkou, že je tehotná, sa podelila na Štedrý deň. Umelé oplodnenie tak vyšlo a z dvojice budú rodičia. Eva v utorok zavítala na kino premiéru, kde predviedla rastúce bruško.

Bývalá playmate Eva Cifrová je v požehnanom stave, Silvester slávila v Zanzibare. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cm4kQjkLTx4/

„Som v treťom mesiaci, cítim sa asi ako väčšina žien, býva mi zle, ale nemám to nejaké extrémne, za to som veľmi vďačná. Ale čo najviac pociťujem, je neuveriteľná únava, musím si niekoľkokrát denne ľahnúť. Nečakala som, že to bude až taká veľká únava, ale vraj je to prirodzené. Treba len oddychovať, žiadny stres. Zvládam to dobre,“ prezradila nám nastávajúca mamina, ktorej sa podarilo otehotnieť umelou cestou na prvýkrát.

„Najprv sme si mysleli, že to pôjde prirodzene, ale potom sme zistili, že tam máme menšiu prekážku. Bolo úžasné, že sa nám to podarilo na prvý pokus. Mala som šťastie, že som to ľahko a bez problémov zvládala,“ pokračovala Eva s tým, že sa rozhodla pre kliniku v Bratislave. „Keď som to verejne prezradila na sociálnej sieti, začalo mi písať veľa žien, ktoré sa mi zverili s tým, že viacero z nich má práve dieťatko vďaka tejto klinike,“ dodala.



