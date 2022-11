V pozvánke bolo napísané, aby sa hostia nahodili do zemitých farieb. Známe dámy si preto na výbere svojich outfitov dali poriadne záležať. Europoslankyňa Monika Beňová prišla so svojím o 16 rokov mladším partnerom Ľubomírom Klčom a siahla po obtiahnutých šatách pod kolená. Odvážnejší kúsok mala na sebe Dara Rolins. Tá zvolila štýlový overal a vysoké krémové čižmy. Nohy ju však určite neboleli, keďže boli bez podpätkov.

Dara Rolins v štýlovom overale a pohodlných čižmách. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Pozvanie prijala aj tehotná Dominika Navara Cibulková. „Obliekal ma Andrej Kusalík. Šaty mi dal urobiť na mieru. Je to jeho návrh, a hoci nie je návrhár, v poslednom čase sme už nevedeli čo, tak Andrej vymyslel šaty, dal ich ušiť krajčírke a je to taký jeho model. Toto je iba ušitá látka, dali sme strih, aký sa mi páči, ešte mi to vzadu ‚zicherkoval‘. Je to jeho výplod,” prezradila nám Dominika, ktorá tak dala košom nejakému modelu hriešne drahej značky.

Na snímke Katarína Cibulková, Dominika Navara Cibulková a Monika Beňová s Ľubomírom Klčom. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Klientkou tejto kliniky je aj Dara. „Keď som v Bratislave, vždy si sem prídem príjemne odpočinúť. Je to priestor, v ktorom robia vychytené neinvazívne zákroky. A pre mňa je to relax, ktorého mám v živote dosť málo,“ priznala nám Rolins.

Prečítajte si tiež: