Už počas príprav menu bolo jasne vidieť, že Filip veľa času v kuchyni netrávi. Komplikácie mu spôsobil nielen plech v rúre, ale aj pivo, z ktorého sa dusil. Napriek tomu sa nedal rozhodiť a menu dokončil. No špekáčiky s kečupom, cibuľou, so zemiakmi a s chlebom totálne šokovali súťažiach, ktorí sa do jedenia pustili s veľkými obavami.

Súťažiaci zo šou Bez servítky. Na snímke Janka a Filip. Zdroj: tv joj

„Filip, ja by som do Bez servítky s takýmto menu nešla. Hanbila by som sa. Prepáč, ja to jesť už ďalej nebudem,” reagovala Janka. „Najhoršie je, že si to ani neuvedomuješ, čo sa tu deje. Spamätaj sa,” pridal sa Gazda. Celý večer tak bol pokazený nielen pre jedlo, ale aj zlú náladu.

