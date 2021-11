Každoročný vianočný benefičný koncert Úsmev ako dar sa natáčal v Čunove. Okrem moderátorov sa na ňom podieľal aj „popálený“ tanečník Laco Cmorej (41). Ako mu to išlo?

Tanečník a choreograf Laco Cmorej minulý rok počas natáčania klipu utrpel vážne zranenie. Zasiahlo ho niekoľko tisíc voltov a lekári mu nedávali takmer žiadnu šancu na prežitie. Ako sám neskôr priznal, doslova druhýkrát sa narodil.

Lacko Cmorej Zdroj: Facebook L.C.

Na stredajšom natáčaní nechýbal ani on a aktívne pracoval nielen so svojimi tanečníkmi, ale aj s publikom. Bolo na ňom vidieť, že si to celé poriadne užíva a že je vo svojom živle. Po jeho vážnych zdravotných ťažkostiach nebolo ani stopy.