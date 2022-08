Bernardo - Martin Dejdar (57)



Martin Dejdar sa narodil vo Vysokom Mýte. Vyštudoval pražskú DAMU. Po štúdiách v roku 1987 nastúpil do štúdia Ypsilon. Najlepší herecký výkon podal vo filmovom muzikáli Šakalí léta (1993), kde stvárnil hlavnú úlohu výstredne oblečeného mladíka Bejbyho, ktorý je úplne posadnutý rokenrolovou muzikou. V roku 1991 sa objavil v poslednej časti Troškovej komédie Slnko, seno, erotika. V nej stvárnil „mafiána” Bernarda, ktorý svojím šarmom opantal aj dve české turistky. Dejdar v komédii zbalil dedinskú sekretárku Evičku, ktorú hrala Jaroslava Kretschmerová. Aj keď bol obyčajným chlapom, hral sa na miestneho mafiána.

Komédia Slnko, seno... Zdroj: archív

Jeho parťákom bol Vincenzo, Oldřich Kaiser, ktorý zbalil krčmárku Milunu, ktorú hrala Petra Pyšová. Obaja svojim novým láskam sľúbili, že ich zbavia protivníčok v láske. No ako býva zvykom, pri únose došlo k chybe a samozvaní mafiáni dali uniesť niekoho úplne iného. Starú Škopkovú (Helenu Růžičkovú), farára Otíka (Ludek Kopřiva) a Jaruš (Jaroslava Hanušová). V závere filmu si nakoniec po svoje lásky veľkolepo, s hlasným klaksónom, prídu do dedinky Hoštice.

Obaja získali veľký divácky úspech, najmä u žien. Okrem herectva využil svoj nezameniteľný hlas aj pre dabing. Svoj hlas prepožičal postavičke Barta Simpsona v americkom animovanom seriáli The Simpsons. Martin je ženatý a má dve deti. Syna Davida a dcéru Sáru. A hoci od natáčania ubehlo už 31 rokov, charizmu Bernarda má dodnes.

Martin Dejdar s manželkou. Zdroj: Profimedia

Vincenzo – Oldřich Kaiser (67)



Herec Oldřich Kaiser pochádza z Liberca, študoval herectvo na brnianskom konzervatóriu a na Divadelnej fakulte DAMU v Prahe. V roku 1993 vstúpil do angažmánu v činohre Národného divadla v Prahe, kde zotrval až do roku 1999. Rovnako ako Dejdar, aj on si v roku 1991 zahral v obľúbenej českej komédii Slnko, seno, erotika. Stvárnil Bernardovho parťáka „mafiána” Vincenza, ktorý si vďaka svojej postave získal veľké množstvo fanúšičiek a hlášky z filmu doslova zľudoveli. Dvadsaťpäť rokov tvoril pár s českou herečkou Naďou Konvalinkovou a od roku 2020 je jeho partnerkou Dáša Vokatá. S exmanželkou má jedinú dcéru Karolínu, ktorá sa rovnako ako rodičia venuje herectvu.

Oldŕich Kaiser v spoločnosti Zuzany Krónerovej na udeľovaní cien Česky lev. Zdroj: Profimedia.sk