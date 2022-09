Do talentu zavítajú dvaja bubeníci s názvom Fills Monkey, ktorí ukážu svoje umenie, ale aj to, ako sa dá hrať s rôznymi nástrojmi, napríklad tenisovými raketami alebo vrtákom. Jeden z dvojice sa však až príliš zapozerá do moderátorky Jasminy Alagič. Pri bubnovaní jej bude posielať bozky, vyplazovať jazyk a neustále sa bude na ňu pozerať. To si všimne aj jej moderátorský kolega David, ktorý to takto zhodnotí: „Mimochodom, ten po tebe poriadne ide. Ako slepica po zrne.”

Jasmina sa len usmievala a zhodnotila, že to chlapci s bubnami vedia. Trošku však ostala v pomykove, keď sa s nimi moderátori lúčili. David im sklamane povedal, že veľmi po francúzsky nevie. Na čo Jasmina zo žartu povie, že vie napríklad „French fries”. Na to sa chytil jej nápadník, ktorý sa na ňu hlboko pozrel a povedal - „French kiss” (francúzsky bozk). David sa zasmial a povedal: „Môžeš jej to ukázať?” Ako to celé dopadne, uvidíte už túto nedeľu o 20.35 hod. na JOJ-ke.