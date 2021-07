Správa o náhlej smrti Milana Lasicu († 81) v nedeľu večer všetkých nesmierne šokovala. Hneď na druhý deň sa začalo rozprávať o pohrebe a niektorí sa zhodli v tom, že by mal prebehnúť so všetkými štátnymi poctami alebo v jeho milovanom divadle L+S. Rodina však všetko rázne zatrhla. Rozlúčka sa nakoniec konala tri dni po jeho smrti, v úplnej tajnosti v kruhu úzkej rodiny a hŕstky známych.

Milan Lasica zomrel v nedeľu večer počas koncertu orchestra Bratislava Hot Serenaders v Štúdiu L+S. Do umeleckého neba odišiel ikonicky, počas záverečnej klaňačky. Hneď na druhý deň sa začalo hovoriť, že Lasica by si zaslúžil pohreb so štátnymi poctami, pozostalá rodina však túto možnosť odmietla. Všetci však čakali, že sa s ním budú môcť rozlúčiť aspoň v divadle, kde to tak veľmi miloval. Jeho fanúšikovia, kamaráti a kolegovia ale ostali veľmi prekvapení. Pohreb prebehol bleskovo, len tri dni po jeho smrti v úplnej tajnosti. S Milanom sa lúčila užialená manželka Magda Vášáryová, dcéry Hana a Žofia, Emília Vášáryová a zo známych tvárí jedine jeho blízky kamarát Bolek Polívka. Viacerí priatelia o rozlúčke netušili.

Na snímke fotografia, kvety, sviečky a kondolenčná kniha vo vchode do Štúdia L+S v Bratislave v utorok 20. júla 2021. Zdroj: Pavel Neubauer

„Na pohrebe Milana som nebola, ani som nevedela, že má pohreb. To bola záležitosť len najbližšej rodiny. Mal veľa priateľov, ale myslím si, že rodina sa rozhodla rozumne. Nič viac vám k tomu neviem povedať," reagovala nám Oľga Feldeková. Či by si takúto súkromnú rozlúčku prial aj samotný herec, však netušila.

„S Milanom sme sa nikdy nebavili o smrti. Tá je taká prirodzená, že sme na ňu nemysleli dopredu. Jeho rodina sa takto rozhodla veľmi správne. Keby pozvali kamarátov, bolo by veľa urazených, ktorých nepozvali a ani by sa všetci nezmestili. Takto to bolo veľmi kultúrne a rozumné, ako sa rozhodli," dodala.

Rodina sa s hercom tajne rozlúčila v bratislavskom kremátoriu. Zdroj: archív

Keď však v roku 2003 zomrel jeho dlhoročný parťák Julo Satinský († 61), jeho blízki mu usporiadali obrovskú rozlúčku. Na tú prišlo množstvo známych tvárí, vrátane Lasicu. „Julo, stojím na tomto mieste, kde sme začínali ako klauni. A ako klaun som sa dočkal najsmutnejšej roly v živote - rozlúčiť sa s tebou," odkázal mu do neba Lasica. V divadle L+S mu dali zbohom Ladislav Chudík, Emília Vášáryová, Michal Dočolomanský, Václav Postránecký či Bolek Polívka. Nechýbal ani vtedajší premiér Mikuláš Dzurinda a pred sálou stáli v dlhom rade jeho fanúšikovia.

Január 2003: Rozlúčka s Julom Satinským († 61) v Štúdiu L+S. Zdroj: archív

Napriek tomu, že rodina už Milana Lasicu pochovala, divadlo L+S plánuje na jeseň spomienkovú akciu. „Určite pripravíme nejaký spomienkový program. Ale to je o tom, že jednak sa musíme trochu pozviechať, no a potom je to najmä o tom, že sú prázdniny. Veľa ľudí o ktorých máme my a rodina záujem, aby sa toho zúčastnili, je rozcestovaná. Vyzerá to tak, žeby to bolo po prázdninách," povedal nám výkonný riaditeľ Štúdia L+S Pavol Danišovič.

