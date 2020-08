Ďalšia kráska do toho vhupla. Slovenská speváčka Veronika Strapková (30) sa počas uplynulého víkendu vydala. Jej vyvoleným sa stal snúbenec Filip, s ktorým randila dlhých osem rokov. Pozrite sa, aká z nej bola krásna nevesta.

"A tak po 8. rokoch šťastia, rozhodli sme sa spolu vykročiť do ďalších, už ako manželia. Verím, že šťastnou nohou. Lebo tam, kde je láska, tam sa dejú zázraky. A ja ďakujem za tento náš zázračný moment. Ďakujem za krásne slová v kostole a za to, čo pre mňa tento moment znamenal. A preto, že vás mám rada, rozhodla som sa oň s vami podeliť,"napísala Veronika v nedeľu na Instagrame a zverejnila aj zábery z obradu. Tie zachytávajú aj prvý svadobný bozk i to, aké šaty mala čerstvá nevesta. Veronika zvolila odvážny výstrih. Veď, presvedčte sa sami...

Veronika Strapková. Zdroj: EMIL VAŠKO

