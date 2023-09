Dušan Kaprálik zomrel po ťažkej chorobe na začiatku augusta. Poslednýkrát vydýchol v domove sociálnych služieb. Známy bol nielen divadelným, ale i filmovým hraním. Pred pár dňami sa konala jeho rozlúčka v Divadle Nová scéna, kde pôsobil dlhých 50 rokov. Okrem iných sa na nej zúčastnili všetky jeho štyri deti vrátane známeho herca Martina Kaprálika. Ako vyzerali posledné dni jeho slávneho otca?

Posledná rozlúčka s hercom Dušanom Kaprálikom v divadle Nová scéna v Bratislave. Na snímke Martin Kaprálik. Zdroj: EMIL VAŠKO

„Bol to jeden úžasný otec a stále v nás zostane! Asi nechcem konkrétne spomínať jeho zdravotné problémy, ale zdravotný stav je vždy nečakaný, každý by chcel, aby sme tu všetci žili večne. Bolo to ťažké pre všetkých, aj pre mňa, ale teraz už môžeme len spomínať a nechať si ho v srdci v spomienkach. S otcom sme mali spolu divadelnú šatňu, veľmi mi budú chýbať rozhovory s ním o obyčajnom živote. Často to nebolo len o divadle, ale aj o futbale, hokeji, o tom, čo sme v ten deň zažili. Veľmi mi budú chýbať jeho rady ako otca, režiséra, pedagóga a skvelého človeka,” zveril sa nám Martin, ktorému sa počas rozhovoru rosili oči.

„Stále si tak predstavujem, čo by mi asi ocko povedal. Boli sme spolu prepojení, mali sme podobný zmysel pre humor, vedeli sme sa navzájom rozosmiať, to bolo asi také najviac – dokázať sa zasmiať a zabaviť sa napriek ťažkostiam, ktoré nás v živote stretnú. Ten úsmev tam u nás nikdy nechýbal. Spomienka na neho je vždy pre mňa smutná, aj keď vynorím slzu, ale je to cez úsmev, lebo môj ocko!” pokračoval. Akú najcennejšiu radu si od neho zobral? „Najdôležitejšia je ľudskosť a človek ako taký, to bola asi taká najväčšia rada o neho. Som herec ako on. Bolo toho veľa, čo sme spolu vymysleli, celý život budem aj profesionálne čerpať z jeho rád. Pre mňa je obrovské šťastie, že som jeho syn.”

„Celá rodina sme sa mali veľmi radi, v tomto smere bolo u nás všetko vypovedané, žili sme spolu do poslednej chvíle. Stále je tu s nami, nemusíme sa lúčiť. Raz sa spolu stretneme, on sa stretol už tam hore s niektorými svojimi kamarátmi,” dodal.

