Bývalá markizácka moderátorka Andy Timková (58) zavesila v roku 2006 prácu v televízii na klinec. Odvtedy vyskúšala viacero povolaní a od tohto septembra je hovorkyňou Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. No nie iba ona, ale aj jej syn Adam (36) sa teší z povolania, ktoré ho napĺňa.

Andy sa stala mamou ešte počas štúdia na VŠMU. Prvorodenému synovi dali meno Adam. Hneď po jeho narodení sa musela vyrovnať s tým, že má detskú mozgovú obrnu. Keďže mal problémy s chôdzou, skončil na vozíku. Ako sa mu darí? „Adam sa má veľmi dobre. Pracuje v mestskej polícii už druhý rok. Konkrétne v kamerovom systéme. Synovi sa prácou zmenil život. Je šťastný prešťastný. Našiel nový zmysel života. Síce je zamestnaný len na polovičný úväzok, ale to mu stačí. Je z neho úplne iný človek,“ prezradila šťastná Andy, ktorá tvrdí, že je dôležité, aby aj ľudia, ktorí sú zdravotne znevýhodnení, pracovali.

V Markíze moderovala so Štefanom Dvorským reláciu Teleráno. Zdroj: Tv Makríza

„Zabezpečovať ľuďom so zdravotným postihnutím prácu a životný posun, to je podľa mňa výzva. Takýchto ľudí, žiaľ, pribúda a teraz pri covide je to veľmi náročné najmä pre psychické poruchy a strach, ktorý ľudí ovládol,“dodala.