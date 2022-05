Spevák Martin Jakubec (38) a jeho Božena Verešová (72), ktorej dal umelecké meno Božanka, v roku 2018 usporiadali falošnú svadbu. Nachystali tortu, ona si obliekla svadobné šaty, on oblek, vyzdobili sálu, no oficiálny sobáš nikdy nemali. Ako dnes speváčka vyzerá?

Duo Božanka a Martin Jakubec plnilo stránky novín v roku 2018, keď ohlásili veľkolepú svadbu. Síce všetko nasvedčovalo tomu, že to bude reálny sobáš, nakoniec to bol iba jeden veľký podvod. Niektorých to šokovalo, no našli sa ak takí, ktorí to čakali.

Výber obleku a svadobných šiat na svadbu Martina Jakubca a Boženy Verešovej (Božanky) v jednom z bratislavských svadobných salónov. Zdroj: EMIL VAŠKO

Ako sa vôbec táto dvojica spoznala? ,,Božanku som spoznal pred rokmi na jednej firemnej akcii, kde som pripravil celý program. Počas toho, ako som dával autogramy, ku mne pristúpila staršia blondínka, či sa so mnou môže porozprávať, no ja som ju vôbec neregistroval. Ona sa však nedala odbiť, prišla opäť a strčila mi do ruky CD s jej pesničkami. Tak som si povedal, že ju hneď vyskúšam. Vyšiel som na pódium, povedal som, dámy a páni, zoznámte sa s Božankou a ona to dala super. A keďže som mal dlhý spor s Jadrankou, povedal som si, že ona je spôsob, ako Jadranku vyšachovať z trhu,“ prezradil pred 2 rokmi Jakubec.

Od ich falošnej svadby ubehli už takmer 4 roky. Nielen Martin, ale aj Božanka sa stále venujú spevu. Speváčka sa pred pár dňami pochválila na sociálnej sieti novými fotkami. Spolu so svojou kamarátkou natáčala reláciu Na návšteve s Danielou Magálovou pre Šláger Originál. Ako u nej býva zvykom, na tvári mala výrazný mejkap, rozpustené blond vlasy a úsmev na perách. A po pravde… akoby sa vôbec nemenila…