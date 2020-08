Herec a scenárista Andy Kraus (53) sa v roku 2017 dal dokopy so sympatickou blondínkou Jankou a minulý rok sa im narodila dcérka. A dnes si povedali svoje áno! Pozrite, ako vyzerala krásna nevesta.

Andy Kraus sa dnes žení za svoju snúbenicu Janku (34). A svadbu si naplánovali presne ako z romantického seriálu. A to doslova! „Keďže Andy je rozvedený, svadbu v kostole mať nemohli. Obrad sa tak bude konať už túto nedeľu v Zichyho paláci a potom sa svadobčania presunú do Mierova, do oblasti, kde sa točil slávny seriál Búrlivé víno. A svadba bude priamo v kaštieli, kde žila rodinka Roznerovcov,“ povedal nám náš dobre informovaný zdroj.

Hosťami boli Roman Pomajbo s manželkou a deťmi. Zdroj: Plus JEDEN DEŇ

Na obrad v Zichyho paláci bol pozvaný Roman Pomajbo s deťmi a manželkou a samozrejme aj jeho herecký parťák zo Susedov Peter Marcin. V sieni hrala mladomanželom pieseň od Simy Martausovej.