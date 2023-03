Jedenástka nových tanečníkov sa predstavila v unikátnych gotických kostýmoch. Niekto by možno povedal, že v provokatívnom kúsku sa ukáže napríklad Gabika Marcinková, ktorá má so šteklivými scénami bohaté skúsenosti. Opak je pravdou a ten najsexi najodvážnejší outfit má práve Henrieta Farkašová.



Henrieta Farkašová spolu s jej tanečným partnerom Marekom Kličom. Zdroj: TV Markíza

Čierne trblietavé body, dlhé kožené čižmy a čipkové rukavičky z nej urobili poriadnu dračicu. Nemala športovkyňa problém obliecť si takýto outfit?



„Prvýkrát som bola oblečená do gotického štýlu, no veľmi sa mi páčil môj outfit a celý styling. Cítila som sa v ňom dobre a bola som prekvapená, ako sa mi to páči. Neviem si však predstaviť obliecť si to na bežný deň, no na nejakú tematickú párty alebo fotenie je to super,” priznala. Tanečné výkony nových párikov môžete sledovať už od tejto nedele o 20.30 hod. na Markíze.