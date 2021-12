Moderátor Andrej Bičan (46) spolu so snúbenicou Michaelou a s jeho dcérami bývajú v luxusnom rodinnom dome kúsok od Bratislavy. A ich hniezdočko lásky momentálne svieti na všetky svetové strany.

Manželia Andrej a Edita Bičanovci sa v októbri 2018 po dlhých 11 rokoch rozviedli. Dôvodom bola krásna mladá Michaela, ktorú moderátor spoznal ešte v roku 2016. Krátko nato si zbalil kufre a so sexi študentkou si prenajal dom vo Vrakuni. Dvojica však chcela vlastné hniezdočko. Aj preto si zaobstarali luxusné bývanie neďaleko hlavného mesta.

Andrej Bičan s mladou frajerkou. Zdroj: Instagram A. B.

Dom si začali postupne zveľaďovať a prestavovať. „Priatelia, kamaráti, po novom nás nájdete v Čiernej Vode. Zastavte sa, keď pôjdete okolo, na kávu, drink...“ napísal Bičan pred tromi rokmi na sociálnej sieti. Luxus si užíva nielen jeho snúbenica, ale aj jeho dve dcéry a syn z prvého manželstva. Bičan sa nikdy netajil tým, že jeho ratolesti si s jeho mladou snúbenicou perfektne rozumejú. A ako milujúci tatko pripravil pre svoje deti veľké prekvapenie. Dom sa totiž rozhodol vyzdobiť ako z pravého vianočného amerického filmu a fotkami sa pravidelne chváli aj na sociálnej sieti.

Stromček si kúpil začiatkom decembra. Zdroj: Instagram/andrejbican

Už od začiatku decembra ho majú krásne vysvietený a ozdobený. „Je úplne prirodzené, že ľudia si na Vianoce osvetľujú príbytky. Svetielka sme si inštalovali. Normálne sme ich na dom ‚sedlácky‘ pripevnili. Rozbalili sme tú obrovskú guľu, rozmotali ju, zanadávali, lebo to bolo celé pozliepané, roztiahli sme to a postupne poukladali jedno svetielko vedľa druhého. Nahodili sme to tak a svieti to,“ prezradil nám Bičan.

„My máme vianočnú výzdobu veľmi dlho dopredu, pretože vianočný čas si užívame ešte pred Vianocami. Samotný príchod Vianoc je pre nás viac ako ich záver. Obdobie medzi Vianocami a Tromi kráľmi nie je u nás až také silné ako obdobie, keď sa na Vianoce pripravujeme a tešíme. Väčšinou ich máme dovtedy, kým to stromček vydrží. Závisí od fyzickej danosti stromčeka, či prežije. A keby prežil, tak si myslím, že vysvietený stromček by sme mali vonku celú zimu. Pretože takto sa nám darí domácnosť viac rozveseliť a natiahnuť pokoj Vianoc aj do dní, keď už nie sú Vianoce,“ dodal moderátor, ktorý si vianočné svetielka objednal na známej čínskej internetovej stránke.

