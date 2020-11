Barbora sa v šou už od začiatku vymykala z radu. Kým ostatné nádejné speváčky nosili sexi outfity a výrazný mejkap, ona ostávala verná rozťahaným mikinám, šiltovkám a prirodzenému vzhľadu. Keď ju stylisti navliekli do trblietok a obuli jej vysoké podpätky, bolo vidieť, že sa v tom necíti dobre a najradšej by sa prezliekla do športového oblečenia.

Aj preto neustále počúvala od ľudí, že v nej nie je žiadna ženskosť a pôsobí ako chalan. Po víťazstve v SuperStar však naďalej ostala verná svojmu štýlu a rovnako tak sa prezentuje aj v klipoch. Pred pár dňami sa na sociálnej sieti pochválila, že nahrala opäť nový singel a hoci si myslela, že Slováci si už zvykli na to, ako sa prezentuje, ostala poriadne šokovaná. Pod jej záberom sa odrazu objavili nenávistné komentáre drzej českej ženy.

Táto fotka Barbory rozpútala drsnú hádku. Zdroj: Instagram



,,Ako chlap,“ napísala jej istá Janyka. Barbora to spočiatku neriešila a ,,hejterku“ sa snažila diplomaticky odbiť. ,,Azda už máte ego v oblakoch,“ odpísala jej. Žena sa však odradiť nedala a spustila lavínu nechutných urážok. ,,Takže budeš na baby, stopro!“ pokračovala Janyka. ,,Slečna, ja viem, že je lockdown a vy sa doma nudíte, ale skúste robiť niečo zmysluplnejšie, ako robiť zle druhým ľuďom, ktorí niečo aspoň robia,“ reagovala slušne Barbora, no týmto ženu iba viac vyprovokovala.

Barbora Piešová Zdroj: instagram



,,Že niekomu napíšem, že vyzerá ako chlap ? Áno, vyzeráte ako chlap a ja si myslím, že niektorí to tiež vidia,“ urážala ďalej a Piešovej už praskli nervy. ,,Azda raz zažijete takúto situáciu naopak. To, že sa nemaľujem a nie som podľa vašich predstáv, neznamená, že nie som žena. To, že ste zaškatuľkovaná podľa kritérií doby kamennej, ako má žena vyzerať, už je váš problém a áno, názor máte, áno, je demokracia, ale demokracia a sloboda voľného názora sa končí tam, kde sa začínajú práva človeka a osočovať človeka pre úplnú banalitu, len aby ste boli zaujímavá, je podľa mňa veľmi biedne. To, ako sa prejavujem, neznamená, že som lesba, ale to, že chcem ukázať ľuďom, že nie je dôležité, ako človek vyzerá na to, aby niečo mohol dosiahnuť. Snažím sa len ľuďom dodať sebavedomie, ale to zrejme človek s myslením, aké máte vy, nikdy nepochopí,“ natrela jej to Barbora.

