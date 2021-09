Manželov Zuzanu Plačkovú a jej manžela Reného vypočúvali v stredu na súde v Pezinku. Na miesto ich priviezla policajná eskorta približne o 16:30, no každého samostatne, v dvoch rozdielnych vozidlách. Reného následne odviezli z výsluchu naspäť do CPZ krátko po pol siedmej večer, Zuzana odchádzala do CPZ ako posledná o 18:58. Od pondelka bola v tom istom oblečení, bez možnosti teplej sprchy, čo by na psychike určite nikomu nepridalo. Sudca Peter Pulman si však chcel nechať noc na premyslenie a dnes rozhodol o tom, či vyhovie návrhu prokurátora, ktorý podal návrh na väzbu influencerky, jej muža a ďalších osem ľudí. Zuzana prišla na súd do Pezinku o 14:53. Tri minúty po nej doviezli jej manžela Reného.

Verdikt je nasledovný: Zuzana Strausz Plačková a René Strausz do vyšetrovacej väzby nejdú. Naplnili sa slová ich advokáta Martina Pohoveja, MANŽELIA IDÚ DOMOV!