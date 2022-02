Diváčky seriálu Láska na prenájom sa od prvej časti zamilovali do krásneho Serkana Bolata, ktorého hrá herec Kerem Bürsin. O hercovi je známe, že sa o svoju postavu príkladne stará a pravidelne chodí potiť krv do fitness centra. Ako Serkan je v oblekoch neodolateľný, no keď si na výlete so svojou láskou Edou dal dole košeľu, fanúšičky ani nedýchali. No nedávno do deja vstúpila nová postava, a to Efe Akman. Sympatického architekta hrá herec Ali Ersan Duru.

Eda a Serkan zo seriálu Láska na prenájom. Zdroj: tv doma

Tento 37-ročný rodák z Ankary sa pravidelne umiestňuje na vrchole rebríčka najatraktívnejších hercov vo svojej rodnej krajine a okrem toho, že debutoval na filmovom plátne, získal už niekoľko hlavných úloh v rôznych seriáloch. Nedávno sa Ali pochválil na sociálnej sieti záberom z fitka. Ukázal na ňom výsledok svojej tvrdej driny s činkami. Tehličkami na bruchu môže pokojne konkurovať aj seriálovému Serkanovi. Dámy, čo na nich poviete?