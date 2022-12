Informáciu českému Blesku potvrdil policajný hovorca Jan Rybanský. "Včera po 20. hodine sme vyrazili k nálezu mŕtveho tela vo vnútrobloku na ulici U Rajské záhrady. Muž narodený v roku 1983 utrpel zranenie nezlučiteľné so životom. Prípad je vyšetrovaný ako samovražda, bola nariadená zdravotná pitva," uviedol a v rovnakom duchu sa vyjadrila aj hovorkyňa záchranárov Jana Poštová. "Po 20. hodine sme na žiadosť polície vyrazili do ulice U Rajské záhrady, kde sa nachádzal 39-ročný muž po páde z výšky. Bohužiaľ utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Na miesto vyrazila lekárska aj záchranárská posádka, ktorú potom nahradil koroner," doplnila.





Simona Krainová Zdroj: Instagram Simona Krainová

Čo Pokorného viedlo k tomuto čin, je zatiaľ otázne. V brandži však patril k najvyhľadávanejším stylistom. "Moje veci síce môžu na niekoho pôsobiť dosť extravagantne, no ja som sa nikdy neobliekal tak, ako sa obliekam, s túžbou na seba upozorňovať alebo zámerne vybočovať z radu. Je to len preto, že sa mi to tak páčilo a páči," hovoril o svojej práci v jednom z rozhovorov.

Prečítajte si tiež: