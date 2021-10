Strojár Štefan pochádza z Trenčína a jeho najväčšou záľubou je fitness a šport. Pečeniu sa venuje len krátko, ale práve v tejto činnosti našiel odreagovanie a relax a zároveň vie týmto spôsobom potešiť aj kamarátov a okolie. K pečeniu ho priviedla mama a sám sa označuje za tradičného pekára s nádychom experimentu. Jeho poznávacím znamením sú zákusky, ktoré hýria farbami. Štefanovým cieľom bolo ukázať, že i poriadny chlap vie napiecť krehký dezert. No, nepodarilo sa mu to.

Štefan Staník v šou dopiekol. Zdroj: RTVS

V prvej epizóde sa mu stali osudné pestrofarebné dezerty. Jeho bábovka aj rodinná torta síce sršali farbami, to však na úspech nestačilo. V súťaži už pokračovať ďalej nebude. "Dizajn áno, ale na prevedení musíš ešte popracovať," odkázala mu porotkyňa Petra. "Pôsobí na mňa trochu ako Picasso, že neviem, čo tam mám hľadať a pritom je to niečo," dodala. Prvým pekárom týždňa sa stal Miňo, ktorý dal všetko do bábovky, laskonky a kreatívnej torty. Naopak, súťaž opustil Štefan. "Nevyšlo to, ale tak jeden musel súťaž opustiť. A z chalanov a báb, čo tam boli, boli lepší ako ja," zhodnotil.