Michal Papánek (41) je divákom známy z reality šou Svadba na prvý pohľad. Tam si hľadal nevestu, no s Vierou (43), ktorú mu pridelili, mu to nevyšlo. Nedávno sa predstavil v šou Bez servítky. Kedysi bol umelcom na voľnej nohe. Dnes sa venuje úplne niečomu inému.

Účinkujúci v šou Svadba na prvý pohľad sa prvý raz vidia až pred oltárom a postupne sa spoznávajú počas svadobnej cesty, kde môžu naraziť na skutočnú lásku, ale aj na vzťahové prekážky. Jedným takým bol presne pred rokom aj Michal Papánek z Bratislavy. Tomu odborníci vybrali štyridsiatničku Vieru, s ktorou mu to napokon však nevyšlo. Nedávno dokonca súťažil v šou Bez servítky, kde sa kamarátsky zblížil s Barborou Balúchovou. Životnú lásku stále vraj podľa jeho slov nestretol.

Naplno sa tak môže venovať svojej práci. A nie hocijakej. Ak si zháňate novú kuchyňu, „ženích” Michal je tu pre vás. Čitateľke denníka Plus JEDEN DEŇ sa ho totiž podarilo zachytiť v jednom z bratislavských centier s nábytkom, konkrétne v kuchynskom štúdiu. „Michala zo Svadby som hneď spoznala, keďže som to pozerala,” napísala nám v mejle pozorná čitateľka Lucia.

Svadba na orvý pohľad: Michal a Viera sa do smrti pohádali. Zdroj: tv markíza

„Prešiel som si mnohými zamestnaniami, občas som si chodil zahrať do nejakých seriálov, do reklám, z každého rožka troška,“ priznal v minulosti v svadobnej šou. Popri niekoľkých „džoboch“ sa živil aj ako taxikár a maliar. To je už minulosť. Michal vám navrhne kuchyňu podľa vašich predstáv.



