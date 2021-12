Nabúchaný Miro sa od začiatku zblížil so Stankou. Neustále sa pusinkovali, objímali a on ju dokonca nazýval svojou priateľkou. Miro a Stanka sa však postupne začali hádať, a to často pre úplné hlúposti. Blondínka na neho žiarlila a on sa nemohol ani len na meter priblížiť k inej žene.

Miro a Stanka boli najskôr ako zamilované hrdličky, dnes si nevedia prísť na meno. Zdroj: TV Markíza

Keď Miro vypadol, počas rozlúčky ho vášnivo bozkávala, plakala a už o pár hodín neskôr divoko tancovala na stole a neskôr sa dokonca zblížila s Dávidom. Miro po svojom pôsobení na Farme prijal pozvanie do relácie Martina Šmahela Farma Xtra, kde už na Stanku nemal ani jedného dobrého slova. „Na začiatku bola sympatická, normálna žena. Usmievala sa, všetko bolo okej a keď sa začala hra, otočila sa o 360 stupňov. Začala robiť intrigy. A až teraz, keď to vidím v telke, tak absolútne že ‚no comment‘. Zmenilo sa to, pretože som videl v telke niekoľko častí, kde mi nadávala, špinila ma a čakala, kedy vypadnem. Duel som pustil teda nielen kvôli dcére, ale aj kvôli Stane, že už som z nej mal depky,“ povedal. „Stana už pre mňa neexistuje! Nikdy v živote, fuj! Nech si ju zoberie psychiatria! Taká uvrešťaná žena mi určite nechýba,” nedával si servítku pred ústa.

Miro, keď bol hosťom v Šmahelovej relácii Farma Xtra. Zdroj: tv markíza

Už dnes večer sa však všetci farmári vrátia naspäť na Farmu a budú rozhodovať, koho zo zvyšnej trojice Dávid, Mesut a Natália pošlú rovno do finále, v ktorom jedno miesto už obsadila Eva. Ako prebiehalo opätovné stretnutie Mira so Stankou? Nikoho zrejme neprekvapí, že Stanka pri hlasovaní dala svoju včeličku Dávidovi. V tom momente bol záber na Mira, ktorý udrel do Mikiho a zatváril sa poriadne výsmešne. Keď skončil celý duel a už bola jasná finálová trojica, nasledovala slávnostná večera a malá oslava. ,,Nech vám to klape spolu, lebo ja som sa sklamal," prihovoril sa Miro Mesutovi a Natálii. Miro a Stanka sa však tvárili ako cudzí ľudia. ,,So Stanou sa nemienim vôbec rozprávať. Proste budem ignorovať, to je moja zásada, ja som taký zásadový chlap. Proste mám na to svoje práva a videl som, čo som videl v telke a o tom sa nemienim baviť," povedal rázne. Viac uvidíte už dnes večer na Markíze.