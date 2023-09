Gombitová na začiatku roka 2024 plánuje dva koncerty v Prahe, na ktorých, ako najnovšie priznala, predstaví aj dve nové pesničky. A tak zavítala do stovežatej, aby o nich niečo prezradila. A opäť jej nechýbal povestný úsmev na tvári. „Snažím sa myslieť a žiť pozitívne. Veľmi mi v tom pomáhajú moje psíky, miláčikovia. Patríme jeden druhému. Sme spolu celé dni. Psíky majú v sebe toľko lásky, že ja ju potom môžem rozdávať všetkým,” prezradila pre český Blesk.

Marika Gombitová Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cj-_z-3ttF_/

Speváčku v januári čakajú dve cca 2,5-hodinové vystúpenia, ktoré sú náročné aj z fyzickej stránky. „Je nutné sa na to patrične fyzicky pripraviť. Pracovať na sebe. Samozrejme, aj hlasovo. Hlasivky sú dôležitý nástroj. Snažím sa robiť všetko pre to, aby výkon bol perfektný,” hovorí. Na koncertoch by rada videla aj dvoch blízkych kamarátov Mekyho Žbirku a Vaša Patejdla, no to je, žiaľ, už nemožné. „Samozrejme. Ale už som týmto pánom, ktorých mám veľmi rada a vážim si ich, popriala pokoj v duši.“

