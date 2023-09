Sympatická Noemi žije od spevákovej smrti spolu s mamou na Slovensku, kde v Bratislave študuje na konzervatóriu. Otcovu hudbu má však veľmi rada a sem-tam si ju aj púšťa. „Najmä keď som sama, keď na to mám čas. Keď idem autobusom do školy a zo školy,” prezradila v minulosti českému Blesku Noemi. Vždy v auguste prichádza s mamou do Česka, keď vystúpila na festivale, ktorý sa konal na počesť jej známeho otca.

Petr Muk Zdroj: https://www.instagram.com/p/CEQCqJUABAf/

Sympatická brunetka v rozhovore pre blesk.cz priznala, že to, že je dcérou slávneho otca, jej je niekedy v škole na príťaž. „Cítim to až príliš, povedala by som. Naozaj som s tým v prvom ročníku bojovala. Nie je to podľa mňa ľahké pre žiadne dieťa, ktoré ako keby postupuje v tieni. Aj som si poplakala. Je to ťažké. Boli hlášky ako napríklad: ‚No jo, Muková, tá zožrala svet.‘ A podobne. Beriem to však tak, že to k tomu patrí. Musela som sa tomu postaviť. Robím to, lebo ma to baví a nie kvôli ostatným.“ No a z jej najnovších záberov vidieť, aká kráska z nej vyrástla. A podobu so slávnym otcom nezaprie.