Sisa Sklovska je živel a každý, kto ju pozná, vie, že je takmer nonstop plná energie a dobrej nálady. No za ostatné obdobie na nej vidieť, že výrazne pochudla. Predviedla to nielen na minulotýždňovom galavečere Slovenka roka, ale aj na nedávnych fotkách, ktoré uverejnila na sociálnej sieti. Čo je za tým? Sú za tým, nedajbože, nejaké zdravotné problémy?

„Mám za sebou hotový masaker, čo sa týka môjho života. Pred pár dňami som skončila doktorandské štúdium a teraz v stredu som mala promócie. Presne so mnou končili aj moji prví magistri. Písala som dizertačnú prácu a pripravovala druhý veľký koncert, ktorý trvá hodinu, takže to vôbec nebolo jednoduché. A taktiež som musela pripraviť aj mojich žiakov. Bola som školiteľkou, oponentkou a musela som písať aj rôzne správy. Všetkého sa toho nakopilo, samozrejme, plus moje aktivity a mala som teda čo robiť. Musím však povedať, že som na seba aj hrdá, že som to zvládla,” opísala Sisa kolotoč svojich povinností.

Sisa Sklovska na galavecere pri príležitosti otvorenia Termálneho kúpaliska Bešeňová. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Ak by ste teda čakali, že držala nejakú drastickú diétu alebo doma hladovala, mýlili by ste sa. „Žiadnu diétu som nedržala a ani som sa nevyhýbala žiadnemu jedlu. U mňa to funguje tak, že čím mám väčší stres a čím je to pre mňa namáhavejšie, tak vtedy chudnem a dobre vyzerám. Dá sa povedať, že úplne najlepšie. Kedy som bola v pokoji a nič nerobila, to ani neviem, kedy bolo. Bol to masaker, no mňa to baví. Mne stres veľmi pomáha a poháňa ma dopredu. Som človek, ktorý rád pracuje. To je môj život. Som žena, ktorá bola vždy estétka a starala sa o seba. Dôležité je, že keď sa človek ráno na seba pozrie, tak aby sa nezľakol. Ja sa o seba rada starám a dbám o seba,” pokračovala speváčka, ktorá prezradila aj to, koľko teraz váži. „Koľko som presne schudla, neviem, ale vážim 57 kíl. Kolegovia a kamaráti mi povedali, že vyzerám lepšie ako zamlada. Vraj vyzerám 100-krát lepšie ako predtým v škole,” dodala so smiechom v hlase Sklovska.