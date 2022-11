Magušinová kedysi tvorila pár s hercom Jurajom Bačom. V roku 2019 sa však dala dokopy s bývalým moderátorom jojkárskej relácie Na hrane Michalom Magušinom. Nasledovala tajná svadba a v decembri minulého roka speváčka odhalila v novom klipe rastúce tehotenské bruško. Dnes je už pár mesiacov hrdou mamou.

Simona Magušinová Zdroj: Instagram Simona Magušinová

Sima si odjakživa súkromie strážila, a tak ani tentoraz sa jej fanúšikovia nedozvedeli, že dieťatko je už na svete. Speváčka sa totiž pred letom pochválila záberom zo štúdia, kde maká na nových pesničkách, a po brušku nebolo ani stopy. „Nové piesne. Pomaličky nahrávame a tešíme sa, keď sa o ne s vami podelíme. Pozdravujem vás všetkých,” napísala vtedy Sima k fotke na Instagrame. Magušinová má za sebou niekoľko vystúpení a na konte má novú skladbu Rekviem. O nej aj o inom prišla pred pár dňami porozprávať do Telerána.

„Každý nech si v tej skladbe nájde to svoje. Ale za mňa môžem povedať, že keď som si čítala vetu z nej ‚aj smrť má svoje brieždenie‘, tak napriek tomu, že sa v nej spieva aj o smrti, zanechalo to vo mne niečo dobré. Že sa raz niekde všetci stretneme,“ povedala Sima, ktorá už pripravuje vianočné koncerty.

„V decembri chystáme koncerty. Momentálne žijem rodinou a prítomnosťou a lozením po skalách,“ netajila sa. „Máš však na to lozenie po skalách čas teraz popri materských povinnostiach?“ opýtala sa jej moderátorka Kveta Horváthová. „Ale áno. Nedávno sme boli na jednej skale v Rakúsku. Bol to darček, mala som meniny, kamarátka Zuzka narodeniny. Dostala som to od môjho manžela,“ prezradila Magušinová, ktorá sa hrdí záľubou k veľkým horám. Speváčka dokonca bola kedysi aj na vrchu Mont Blanc.

„Áno, bola som a dúfam, že sa mi na niečo podobné podarí ešte ísť. Je to taký kopec, že keď som dala fotku na sociálnu sieť, ani to nevyzeralo, že to je Mont Blanc. Akože bolo mi zle, lebo to bolo dosť vysoko – 4 810 m. n. m., ale keď som videla tie fotky, nepripadalo mi to tak,“ povedala vášnivá milovníčka hôr. „Chcela by som ešte ísť na jeden kopec, teraz si nespomeniem na názov, tak to by som bola veľmi rada. Možno aj s rodinou, to by bolo super,“ povedala Sima, ktorá sa onedlho chystá na turné po kostoloch vrátane jednej synagógy.



