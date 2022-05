Minulý rok, keď bola speváčka Kristína tehotná, sa jej túto krásnu správu darilo pred verejnosťou tajiť dlhých osem mesiacov. No a rovnako sa jej mesiac úspešne darilo tajiť aj to, že porodila. Nakoniec v máji minulého roka zverejnila na Instagrame radostnú novinu, že už mesiac je mamou synčeka Radka. Ako však brunetka vyzerá dnes?

Kristína začala so svojou láskou Mariánom chodiť už po maturite. Ich láska stále rástla a zaľúbenci si v októbri 2016 povedali svoje áno. Svadbu mali v krásnom kostole Krista Kráľa v Košiciach. Speváčka sa v tom čase vyjadrila, že už je pripravená aj na dieťatko a rada by to stihla do svojej 30-ky. Svoje želanie však posunula o tri roky. Na začiatku mája minulého roka porodila svojho prvého synčeka, ktorému dali s manželom meno Radko.

Kristína Peláková Zdroj: Instagram.com/@kristinapelakova

Jej milovaný synček má už jeden rôčik a hrdá mamina sa pochválila novou fotkou. ,,Užívame si vonku príjemné počasie. Pozdravujem Vás," napísala speváčka, ktorá s rodinkou žije v Košiciach. Krásnej mamine to mimoriadne pristane a doslova žiari na všetky strany.

