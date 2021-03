Speváčka Kristína (33) žiari obrovským šťastím. Už čoskoro sa jej totiž život od základov zmení. S manželom Mariánom Kavuličom, ktorý je zároveň aj jej manažérom, čakajú prvé bábätko! A dvojici sa to podarilo utajiť celých osem mesiacov.

Kristína začala s Mariánom chodiť už po maturite. Ich láska stále rástla a zaľúbenci si v októbri 2016 povedali svoje áno. Svadbu mali v krásnom kostole Krista Kráľa v Košiciach. Speváčka sa v tom čase vyjadrila, že už je pripravená aj na dieťatko a rada by to stihla do svojej 30-ky. Svoje želanie tak posunula o tri roky. Ako sme sa dozvedeli, krásna východniarka je tehotná. Radostnú správu nám potvrdil aj jej manžel Marián.

Kristína a jej manžel Marián sa stanú rodičmi. Zdroj: archív

"Áno, môžem vám to potvrdiť, čakáme bábätko," povedal nám budúci otecko, no pohlavie prezradiť nechcel. Speváčka by mala byť podľa našich informácií už v ôsmom mesiaci a rodiť plánuje v Košiciach. Budúcim rodičom gratulujeme!

Mohlo by vás zaujímať: