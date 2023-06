Album dramaturgicky zostavil Juraj Čurný, ktorý k nemu priložil aj zaujímavý a výstižný sprievodný text. Na platni sa nachádzajú najväčšie Dubasovej hity Sme také, aké sme, Dievča z reklamy, Účesy, Za dverami mojej izby vrátane megahitu Vráť mi tie hviezdy, ktorá tento rok tiež oslavuje, a to jubilejných 30 rokov. Čerešničkou na torte je nahrávka úplne novej piesne Pierko pravdy, ktorú pre Beátu napísali Vašo Patejdl a Ľuboš Zeman.

Na snímke je krst vinylovej platne Beáty Dubasovej. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Beátu na nedávnom krste podporil aj manžel Andrej Andrašovan. Ten sa v spoločnosti ukázal po 4 rokoch, odkedy robil garde milovanej manželke na filmovej premiére v júni 2019. Rokmi sa akoby vôbec nemení. No a na krste to nebola jej jediná podpora. Udalosť si nedal ujsť ani jediný Dubasovej syn Adam. Toho naposledy verejnosti ukázala, keď bol ešte malý. „Syn vyštudoval grafický dizajn a viac o ňom nemôžem prezradiť, lebo o ňom nemôžem nič povedať, lebo to nemá rád,” prezradila speváčka pre markizácku Smotánku.