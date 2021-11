Ako vnímate to, že máte 60 rokov?

- Vôbec si to neuvedomujem, ja som aj mame nedávno hovorila, že sa na to vôbec necítim, a ona mi povedala, že sa necíti na 80, čo však neznamená, že sme vo fyzicky dokonalej kondícii, to nie, pocitovo si to nepripúšťame. Zatiaľ teda nie som babka, aj keby som chcela byť, no som obklopená mladými ľuďmi a to je veľmi dôležité. Aj v práci patrím medzi najstarších, a keďže sa motám medzi mladými, je to dobrá energia.

Nemali ste ani nejakú „depku“, že bože, ja už mám 60?

- Ale kdeže! Ja nemám čas na depresiu, stále mám nejaké aktivity, stále niečo robím, prečo by som, pre boha živého, mala mať depresiu?

Ako to robíte, že stále vyžarujete pozitívnu energiu?

- Neviem, či žiarim, ale snažím sa nešíriť negatívne veci okolo seba. Aj keď sa človek necíti najlepšie, nie je dôvod, aby sa sťažoval. Nechce sa mi sťažovať.

Aké oslavy chystáte?

- Prišla dcéra Emma, tak to oslávime. Povedali sme si, že to posunieme. Ona si nevedela predstaviť, že by to bolo bez nej. Sľúbila som deťom, že bude kačica, ja to nebudem piecť, všetko objednám a budeme mať kačacie hody.

Čo ste dostali od partnera?

- Dostala som také samé milé, pekné darčeky.

Čo považujete za naj, čo vás v živote doteraz postretlo?

- Asi to, že mám deti a že život je pestrý aj v plusoch, aj v mínusoch. Tak nejako sme sa pregúľali. Volala mi kamarátka a povedala mi, že vieš čo, to nie je samozrejmé, že človek sa dožije 60-ky. Tak som si to uvedomila, že má naozaj pravdu. Zbytočne som mala tendenciu to bagatelizovať, ako keby preskočiť ten deň. Ale naozaj je to dar, že človek sa v aktuálnych časoch dožije 60-ky. Viac-menej normálne fungujem. Vďaka tomuto som si to začala uvedomovať. Vychutnávam si to. Nebýva to každý deň.

Niektoré ženy po 50-ke sa začnú viac o seba starať, keď im deti odídu z domu. Majú viac času na seba. Mali ste to tak aj vy?

- Asi áno. Mne sa po 50-ke akoby začal páčiť život, lebo som sa cítila taká mentálne vyzretá. Každému som vtedy hovorila, že 50-ka je úplne super. Že ste v tom móde sebavyrovnania, že si viete poradiť s vecami, že vás viac-menej nič nezaskočí. Všetko sú to len verzie toho, čo ste v živote už zažili.

Sonina nedávna oslava 60-ky v živom vysielaní Dámskeho klubu. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Možno máte už vek na bilancovanie. Nad čím sa tak najviac zamýšľate? Keby ste mali menej rokov, urobili by ste niečo inak?

- Musím vám povedať, že mi veľakrát napadne, že som niečo mohla urobiť inak, ale okamžite sa od toho odvrátim a poviem si, nikdy sa nezaoberaj tým, čo si mohla urobiť inak. Je to zbytočná a negatívna energia navyše a idem dopredu. Ako hovorí môj priateľ, musíte sa hýbať. Nielen fyzicky, ale aj mentálne, pozerať sa dopredu.

Spomínate pohyb. Rada chodíte na prechádzky. Okrem toho čo pre svoje telo ešte robíte?

- Rada si zacvičím. Dnešný deň sa začal tým, že som bola na rehabilitačnom cvičení, volá sa to DMS - dynamicko muskulárny systém, ktorý je na to, aby som mohla normálne fungovať, aby ma nič nebolelo (smiech), starám sa o seba. Uvedomila som si, že pohyb je veľmi dôležitý najmä na hlavu. Keď môžem, rada sa stretávam s priateľkami, teraz je to, samozrejme, obmedzené. Voláme si, často som s rodinou. Myslím si, že mám taký vyvážený život. Taký úplne normálny, ničím výnimočný, nemá to excesy hore-dolu, ja to ani nepotrebujem v živote, snažím sa harmonizovať všetko okolo seba. A to je celé.

O čom sa najradšej rozprávate s kamarátkami? Rokmi sa určite menia aj témy rozhovorov....

- O mužoch (smiech). Deti, móda, kozmetika, ako dobre čo vyzerá, ja to milujem – tie ženské stretnutia aj tú ženskú energiu. V mojom veku sú tie stretnutia už iné, nie je tam závisť, sme so všetkým vyrovnané, hovoríme si o deťoch, o vnúčatách. Mám niekoľko skupiniek kamarátok, s ktorými sa stretávame.

