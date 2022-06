V čase, keď mal uznávaný hudobník najväčšie problémy s drogami, mal vraj iba 20 rokov a netají sa tým, že hoci liečbu podstúpil viackrát, až do poslednej skúsenosti nikdy nedopadla úspešne. „Bol som 13-krát na liečeniach. Keď som utekal z okna. Bavíme sa o 13-krát, keď som bol v rôznych inštitúciách. Boli to liečenia alebo psychiatrie, keď som bol zavretý na nejakých detoxoch alebo zavretý v iných rôznych...” prezradil Valihora v rozhovore pre aktuality.sk.

Herečka Natália Germani a hudobník Martin Valihora. Zdroj: Instagram/natalagermani

„A potom na tú trinástu sa mi to podarilo! Zostať tam 15 mesiacov. Vyžaduje to naozaj tvrdú terapiu, prehodnotenie celého života, všetkých hodnotových registrov, svoje nastavenia. Zároveň ťa to obohatí, keď zvládneš tento okruh,” prezradil otvorene bubeník. Keď sa ho redaktor Marek Vagovič opýtal, či už je dnes za vodou, jeho odpoveď bola prekvapivá.

„Nikdy nebudem za vodou,” povedal, no na ďalšiu otázku, či je čistý, už odpovedal jasne. „Jaj, to som 25 rokov. Teraz bude 26. Ale či som čistý od nejakých myšlienok, ktoré mi môžu ešte komplikovať kvalitu života,” zamyslel sa. „Človek sa musí neustále dolaďovať a hoci žijeme v komplikovanom období, vyhrávať nad temnotou je krásny pocit,” dodal.