Ema chodieva na Slovensko väčšinou za svojimi rodičmi. No jej mama Soňa sem-tam pricestuje aj za ňou do Francúzska. Dcére známych rodičov však život v cudzine vyhovuje. „Objavila som sa tu a nikto si to nevšimol. Život tu mi veľmi pomohol. Vždy, keď idem späť domov, bojím sa. Chodím po nábreží a cítim pohľady, ktoré tam ani nie sú. Nemusia tam byť ľudia a nie je mi dobre. Aj keď viem, že to doma vôbec nie je až také zlé a sama si to príliš dramatizujem. V Paríži sa však cítim veľmi anonymne – nikto ma nesleduje, nikoho nezaujímam,” prezradila mladšia Müllerová v rozhovore pre Denník N.

Koncert Richarda Müllera v Pezinku. Na snímke Ema Müllerová. Zdroj: EMIL VAŠKO

Prečítajte si tiež: