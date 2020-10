Medzi súčasne najvyhľádávanejšie plastiky, ktoré u neho ženy a dokonca aj muži postupujú, patrí úprava brady, prsníkov, cat eye look či tvarovanie tváre pomocou vlastného tuku, ktorá sa nazýva liposculpturing, kedy sa dá upraviť aj tvár tak, že sa ani nepoznáte. A práve to teraz podstúpila Zuzana Plačková. ,,Odtiaľto mi zobral trošku tuku, ktorý sa spracoval a napichal mi ho do tváre, čiže nebudem potrebovať žiadne špeciálne injekcie niekoľko rokov," pochválila sa v sobotu Plačková na Instagrame. ,,Normálne 2 v 1. Daj si prerobiť ksicht a hneď aj schudneš. Takto za bežných okolností doma po nejakej operácii som žrala jak sviňa a teraz prvé neviem veľmi dobre jesť a po druhé, dostávam na prídel, a to vždy zjem len trochu, čiže budem krásna a ešte aj chudá," dodala so smiechom Plačková z jeho ukrajinskej kliniky. Sociálne siete sú tak plné prerobených žien, ktoré sa na seba dokonca podobajú, pretože si vyberajú rovnakého chirurga. A keď si pozriete jeho práce, jeho výtvory naozaj vyzerajú ako cez kopirák. Ktovie, ako bude vyzerať Zuzana Plačková.

Autori: akm , dd