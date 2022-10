Policajný prezident Štefan Hamran vyjadril pozostalým nedeľnej tragédie z miesta nehody úprimnú sústrasť. Vinník nehody bol podľa Hamrana zadržaný ešte v nedeľu priamo na mieste. Nameraných mu bolo 1,6 promile alkoholu a dokonca sa mal správať agresívne voči polícii aj zdravotníkom. Jeho spolujazdec bol taktiež opitý, namerali mu 1 promile alkoholu. So zraneniami skončil v nemocnici, z ktorej už bol prepustený.

Na mieste tejto mimoriadne tragickej udalosti bol aj brat známej missky Veroniky Podmanickej. O tragédii sa zmienila na sociálnej sieti jej mama Zuzana. "SMRŤ NEVINNÝCH študentov na Zochovej v BA. PREČO????!!!! Náš Maťko to prežil, uskočil, ale…." napísala pani Zuzana Podmanická krátko po nehode na Facebooku. Zdrvená z celej udalosti sa vyjadrila aj v komentároch na profile hasičského a záchranného zboru: "R.I.P., keby sa toto dalo predvídať, poslala by som ich iným vlakom....Aby nemuseli čakať na ten následný spoj na Zochovej."



Nám sa podarilo spojiť s Veronikou Podmanickou, ktorá nám opísala, čo sa dialo na spomínanej zastávke. "Áno, na zastávke Zochova bol aj môj brat. Bol tam aj so svojím kamarátom, ktorého najprv nevedel nájsť. Potom ho našiel niekoľko metrov ďalej od zastávky. Zavolal sanitku. On bol ten, ktorý privolal pomoc! Bola to veľká hrôza, na mieste videl tých ľudí, že koniec... Môjmu bratovi sa, našťastie nič nestalo, ale bohužiaľ jeho kamarát také šťastie nemal. Je jednou z obetí," povedala nám so smútkom v hlase Podmanická. "O dva týždne by oslávil 20 rokov," dodala smutne.