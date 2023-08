Pre jeho fanúšikov od Ašu až po Košice to bola absolútne nečakaná správa, keďže ešte pred 3 týždňami koncertoval a diár mal plný do konca roku. Iba jeho najbližší vedeli, čím si prechádza, keď im v júni oznámil, že je chorý, ale bojuje. Rakovina pečene ale, žiaľ, bola nad jeho sily. „Rodina si nepraje čokoľvek zdieľať, vrátane toho, ako to bude s poslednou rozlúčkou. Verejnosti všetko oznámime v najbližších dňoch,“ povedal Nedeľnému Blesku hudobníkov manažér Jiří Strážnický.

Vašo Patejdl náhle zomrel vo veku 68 rokov. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cjhic85qBHl/

PRVÉ SLOVÁ ZDRVENEJ MANŽELKY

„Nikto sme to nečakali, bolo to strašne rýchle. Prepáčte, nemám slov...“ reagovala na telefonickú kondolenciu redakcie blesk.cz Patejdlova manželka Miluša, s ktorou mal syna Benjamína. S prvou manželkou Alenou, s ktorou sa rozviedol pred 9 rokmi, mal synov Václava a Roberta.

Patejdl sa snažil s chorobou statočne bojovať, nerušil žiadne koncerty a ďalej pracoval. Dokonca sa na konci júna zúčastnil ďalšej tenisovej akadémie v Přerove, kde nielen športoval, ale aj spieval. „Som v šoku a smutná, Vašo bol kamarát. Mám v poznámkach: Volať Vaša. Peter Nagy si ho prial ako hosťa na narodeninový koncert, ktorý pre neho organizujem. Tak snáď bude Vašo mať nejaký koncert tam hore s Mekym,“ povedala s smútkom v hlase Kateřina Žbirková.

Posledný Patejdlov verejný koncert bol 27. júla na festivale Benátská. Od tej doby už sa nikde neobjavil. „Venoval sa liečbe svojej choroby. Veril, že to bude dobré,“ komentujú jeho odchod kolegovia, ktorí si nepriali byť menovaní.

