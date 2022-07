Horúčavy bičujú celé Slovensko. Mnohí sa ochladzujú pri vode a výnimkou nie sú ani naše známe tváre. Niektoré krásky to však posunuli o level vyššie. Opaľujú sa celkom nahé a ešte to aj ,,vycapia” na internet.

Milujú provokovanie. Reč je o prsnatej playmate Eve Cifrovej a o bývalej misske Veronike Vágnerovej. Obe sa na sociálnej sieti pochválili fotkami, na ktorých sú celkom nahé. “Boli sme na španielskej pláži Cala Pilar (v časti pre nudistov). Na celej pláži bolo iba zopár ľudí, pretože sem vedie cesta dlhá 45 min cez kopec, čo nie každý chce absolvovať. My sme to dali a keď sme sa konečne chceli okúpať, zakričal na nás chalan, nech nejdeme do vody, pretože je tam množstvo medúz a včera musela prísť pre nejakého chalana záchranka, čo bol tak popŕhlený. Takže Cala Pilar sme si pofotili a nie ľahkou cestou sme sa trochu sklamane vrátili naspäť,” napísala Eva, ktorá sa aspoň vyfotila nahá.

Modelka Veronika Vágnerová počas dovolenky v Taliansku, pri jazere Lago di Garda. Brunetka predviedla úsporný spodný diel plaviek. Zdroj: Instagram Veronika Vágnerová

Postavičkou sa rada chváli aj Veronika Vágnerová, ktorá dovolenku v Taliansku na Sicílii. Odtiaľ poslala ľuďom prekvapivý pozdrav v podobe holého zadku.

Prečítajte si tiež: