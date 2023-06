Veronika Rajek sa do povedomia zapísala ako finalistka súťaže Miss Slovensko 2016. Do Ameriky odišla v roku 2021. S manželom Vikim žije v Mexiku, pracuje ako modelka, často cestuje, kamaráti sa so svetovými celebritami a užíva si slnečné pláže. Nedávno bola dokonca spájaná s hviezdou amerického futbalu a exmanželom Gisele Bündchen Tomom Bradym. Prsnatá sexica je tieto dni na Slovensku a zavítala do markizáckeho Telerána.

Veronika Rajek Zdroj: Veronika Rajek - Instagram

„Užívam si každý moment a som vďačná. Je za tým však veľa práce, ktorú ľudia nevidia. Ľudia vidia len to pekné, akcie, baby na jachtách. Ja mám tím ľudí okolo seba, som mejkap artist aj vlasová stylistka sama seba. Denne pošlem 100 mejlov. Nie je modelka ako modelka, je za tým veľa práce,” prezradila Veronika, ktorá sa pýši bujným dekoltom a na sociálnej sieti má riadne odvážne zábery. Mnoho ľudí dokonca o nej pochybuje, či je skutočná.

Najsledovanejšia Slovenka a niekdajšia finalistka Miss Slovensko 2016 Veronika Rajek pobláznila svetové médiá. Zdroj: instagram @veronikarajek

„Mám certifikované prsia, že sú moje. Podstúpila som vyšetrenia u lekárov o ich pravosti. Keď má žena urobené prsia, vidno silikón, ja to tam nemám. Mám 55 kíl a ľudia tomu iba ťažko veria, že nemám plastiku. Je to genetika, ako má niekto väčšie boky, ja mám väčšie prsia. Napríklad by som prijala mať väčšie boky a zadok,” prezradila Rajek.