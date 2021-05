Modelka a bývalá finalistka súťaže Miss 2010 Soňa Štefková (31) síce vtedy nevyhrala, no ako modelke sa jej nesmierne darí. V láske však už toľké šťastie nemala. Nevyšlo jej to s Matejom Zrebným a ani s hercom Dáriusom Kočim. Od roku 2019 bola single a už niekoľko mesiacov žiari po boku sympatického právnika.

Bola to láska ako hrám. Ale... veľmi krátka láska. V čase, keď Koči a Štefková tvorili pár, neustále sa svojou zamilovanosťou chválili na sociálnej sieti. Objavili sa dokonca v reklame na matrace na spanie a herec vďaka svojej kráske pričuchol k jóge i vegánskemu stravovaniu. Párik sa však v roku 2019 rozišiel.



Soňa bola síce dlhšie sama, no už niekoľko mesiacov žiari po boku sympatického právnika, s ktorým absolvovala vo februári aj dovolenku na Filipínach. A stále im to klape. ,,No nemiluj ho," napísala Soňa k najnovšej fotke. Na tej označila svoju lásku Erika. Vyzerá to tak, že brunetka našla konečne šťastie!

Modelka Soňa Štefková. Zdroj: Instagram

